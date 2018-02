1 806 voertuigen werden dinsdag gecontroleerd tijdens een actie tegen woninginbraken in Laakdal. 343 voertuigen ervan werden gecontroleerd op negen plaatsen in Laakdal. 1463 voertuigen werden door de ANPR camera's gecontroleerd. Ook werden zes personen nagetrokken in politiedatabanken. Twee personen die geseind stonden werden aangetroffen. Eén bestuurder legde een positieve drugstest af. Verder werden er nog zeven bekeuringen gegeven voor verkeersinbreuken. Op verschillende locaties in Laakdal werd het in- en/of uitgaand verkeer aan een grondige controle onderworpen. De locaties werden bepaald op basis van recent cijfermateriaal van woninginbraken. De actie liep van 13 tot 16 uur. Ook in de andere gemeenten van de politiezone staan dergelijke acties in de nabije toekomst gepland.