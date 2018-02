Het Zwitserse Plaffeien is al jaren een partnergemeente van Kasterlee en de Zwitserse gemeente werd een stukje groter door een fusie met twee andere gemeenten. Na een referendum ging Plaffeien de fusie aan met naburige gemeenten Zumholz en Oberschrot. Bij zo'n fusie hoort natuurlijk een nieuwe gemeentevlag. Naar jaarlijkse gewoonte was het Kastelse Plaffeiencomité te gast in de Zwitserse partnergemeente en werd de nieuwe gemeentevlag overhandigd. Buiten de oorspronkelijke zwarte/witte banen vind je op de nieuwe vlag ook een lelie terug en de twee rivieren die door de Zwitserse gemeente vloeien.